Зеленский признал ошибку с назначением Богдана главой Офиса президента и сказал, что видел его генпрокурором

У бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана отличные профессиональные качества юриста, но власть испортила его. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что сейчас не общается с Богданом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что в свое время хотел сделать экс-главу Офиса президента Андрея Богдана генеральным прокурором.

"Считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним по главе офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал. Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины", – приводит издание слова Зеленского.

Глава государства заявил, что Богдан постепенно стал конфликтным человеком.

"Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он не видел. С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как внутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек. Но не надо всем показывать, что ты второй человек", – заявил президент.

По его словам, он решил уволить Богдана, когда заметил, что "власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо". Зеленский добавил, что сейчас не общается с бывшим главой ОПУ.

Адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Богдан 21 мая 2019 года был назначен главой Администрации Президента. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента и назначил вместо него Андрея Ермака.