Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Гордон: Я верю Зеленскому, считаю его хорошим человеком, но за 10 месяцев он не смог сформировать команду профессионалов

За время, пока Владимир Зеленский занимает должность президента, существенных изменений в Украине не произошло, одной из главных проблем главы государства является кадровая политика, считает журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гордон: Сегодня президент порядочный, вменяемый человек. Да, у него нет команды, рядом куча идиотов и непрофессионалов. Но это не дало мне повода усомниться лично в нем
Гордон: Сегодня президент – порядочный, вменяемый человек. Да, у него нет команды, рядом куча идиотов и непрофессионалов. Но это не дало мне повода усомниться лично в нем
Фото: Gordonua.com

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "Наш" 13 февраля, что он разочарован окружением президента Владимира Зеленского и отсутствием результатов реформ в Украине после его избрания.

Ведущий попросил Гордона прокомментировать интервью, которое он недавно взял у врача-педиатра Евгения Комаровского. В этом интервью доктор сказал: "Результаты Зеленского вызывают огромную грусть. Просто огромную. Просто иногда хочется рыдать, и все. Я просто вижу, и мне очень плохо".

"Здесь не идет речь о разочаровании от деятельности президента Зеленского. Здесь идет речь о разочаровании, связанном с людьми, которых президент Зеленский поставил на те или иные руководящие посты. Да, разочарование большое, но оно не касается лично президента. Если вы спросите меня, то я скажу: я верю Зеленскому, я ему абсолютно верю, считаю его хорошим человеком, патриотом Украины, но, по моему мнению, за те 10 месяцев, которые он находится у власти, он не смог сформировать команду профессионалов. И я понимаю почему", – сказал журналист.

Гордон объяснил, что у каждого человека, не только у Зеленского, есть всего несколько близких товарищей, которым он доверяет и которых он, в случае избрания президентом, смог бы пригласить на важные должности.

"Мне максимум называли восемь человек... Спросите у меня, я вам тоже скажу: пять-шесть. Ну, может, восемь. Почему вы думаете, если у нас у всех есть по пять – восемь [надежных] людей, у президента Зеленского должно быть 20 или 50? У него точно так же людей нет, и это по-человечески понятно. Единственное, я считаю, что, если мы хотим сохранить Украину (а речь идет о сохранении государства, я очень боюсь, что скоро мы останемся в стране под названием Украина, состоящей из пяти-шести областей – Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Черниговской), мы должны собрать лучших профессионалов, независимо от их партийной принадлежности и симпатий, сформировать из них правительство, дать им полномочия, контролировать их, принять единые правила и нормы и начать сажать, наконец, за коррупцию. У нас же никто не сидит. Ни одна собака не сидит! А прошло 10 месяцев. Нам же говорили, что будут посадки... Я не кровожадный, но я хочу, чтобы посадили человек пять – 10, а остальные поняли, что за это сажают", – сказал Гордон.

По его мнению, отмена принятого в 2014 году закона о люстрации, который ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти, могла бы помочь привлечь профессионалов к управлению государством.

"У нас есть большое количество аполитичных профессионалов, которых надо привлекать к работе... Я бы отменил закон о люстрации. Это ошибочный закон, который писался в РФ и был принят через российскую агентуру в украинском парламенте. Это чисто российский закон, призванный ослабить институты украинской государственности. Чего добились этим законом? Это ошибка. И непривлечение профессионалов к работе во властных структурах – это ошибка. [Вождь социалистической революции Владимир] Ленин говорил, что кухарка может управлять государством. Не может. И не может неспециалист зубы лечить", – отметил журналист.

Гордон рассказал, что обсуждал с Зеленским кадровые вопросы в декабре во время встречи в Офисе президента.

"Я сказал, что нужно привлекать таких людей, как [бывший глава СБУ, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь] Смешко, как [российский экономист и оппозиционный деятель, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей] Илларионов. Привлекать лучших, которые разбираются. Я это сказал прямо в глаза. Повторю: нужно брать самых умных, самых профессиональных, но не связанных с режимом Януковича близко... В стране есть такие глыбы, как Игорь Смешко, и это преступно (я говорю на полном серьезе) не использовать этого человека. Преступно! Потому что такого уровня специалистов в сфере безопасности мы можем пересчитать на пальцах одной руки. Его надо просить: "Игорь Петрович, придите туда или туда. Совет национальной безопасности возглавьте или Службу внешней разведки". Что-то надо делать! Не могут такие люди не служить государству", – считает журналист.

Гордон подчеркнул, что по-прежнему считает, что Зеленский был лучшим выбором для Украины в 2019 году, потому что впервые за многие годы во главе государства оказался не коррупционер.

"У него не так много людей, на которых он может опереться, у него не хватает, я так думаю, людей, которым он стопроцентно может доверять (кроме жены, пожалуй, и [бизнес-партнера в прошлом, а сейчас первого помощника] Сергея Шефира, наверное). Ему сложно. И любому было бы сложно. Но лучше Зеленский, чем [пятый президент Петр] Порошенко. Лучше Зеленский, чем Янукович. Это был лучший выбор. Скажу важную вещь: у нас сегодня президент (в кои-то веки!) не коррупционер. У нас сегодня президент не возглавляет системную коррупцию в стране. Это очень важно. У нас сегодня президент, который хочет что-то сделать для страны. Это очень важно. Потому что перед этим были два президента, которые рвали только на себя, обогащались, занимались безумным враньем. Сегодня президент – порядочный, вменяемый человек. Да, ему нелегко, да, у него нет команды. Да, [рядом] куча идиотов и непрофессионалов. Но это не дало мне повода усомниться лично в нем", – сказал журналист.

Он считает, что шанс, что в Украине произойдут изменения, есть, но президенту нужно в первую очередь заняться кадрами.

"Мне не нравится, что за эти 10 месяцев нет изменений, которые мы бы видели. А главное изменение, которое видит любой человек, – прибавляется у него денег в кармане или нет. У меня деньги убавляются. Это связано с экономической ситуацией. Я могу сказать о себе и своей семье: мне за эти 10 месяцев президентства очень уважаемого мной человека стало тяжелее. Надеюсь ли я? Да, но надежд мало, потому что я не вижу системы привлечения лучших кадров, а кадры решают все. Это самое главное. Я должен быть уверен, что, к примеру, министр по вопросам сельского хозяйства – это лучший в Украине специалист по сельскому хозяйству, а его команда – лучшие менеджеры в этой сфере. Я должен быть уверен, что министр обороны – это лучший из всех, кто может возглавить армию. А сейчас я этого не наблюдаю. Я опять наблюдаю идиотов депутатов без жизненного опыта. Я не говорю – профессионального, а даже без жизненного опыта. Потому что только недалекий человек может сказать, чтобы женщина продала собаку или кота [чтобы оплатить коммуналку]. У меня тогда вопрос: кого вы понабирали? Раньше сидели коррупционеры, а сейчас сидят идиоты. То есть коррупционеров мы поменяли на идиотов. А нельзя как-то умных людей туда привлечь?" – резюмировал журналист.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Зеленский был избран президентом Украины в апреле 2019 года. Во втором туре выборов за него проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

По данным опроса, который центр SOCIS проводил в феврале, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленский опять стал бы президентом.

Теги: Виктор Янукович, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, коррупция, Андрей Илларионов, Игорь Смешко, Евгений Комаровский, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS