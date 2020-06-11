Украина обязалась продолжать начатый 1 апреля этап реформы здравоохранения – меморандум с МВФ

Украина пообещала МВФ распространить новый режим финансирования на вторичную и специализированную медицинскую помощь.

Украина взяла на себя обязательство продолжить внедрение медицинской реформы в 2020 году. Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом, опубликованном 11 июня.

"Внедрение реформы здравоохранения будет продолжено в 2020 году путем распространения нового режима финансирования на звенья вторичной и специализированной помощи", – сказано в документе.

Украинское правительство напомнило, что реформа финансирования системы здравоохранения стартовала 1 апреля 2020 года. В рамках этого этапа "стратегические закупки медицинских услуг Национальной службой здоровья Украины были расширены на неотложную, интенсивную и специализированную помощь".

"Будет продолжена постепенная трансформация поставщиков медицинских услуг в некоммерческие юридические лица коммунальной собственности, а их финансирование будет базироваться на контрактах на выполнение работ, заключенных с НСЗУ", – говорится в меморандуме.

Киев также обязался завершить "создание пакета медицинских услуг, финансируемого НСЗУ, включающего первичную, специализированную, паллиативную и неотложную помощь".

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года.

С 1 апреля в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Главный принцип реформы – деньги больницам распределяются в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

С приходом на должность министра здравоохранения в марте 2020 года Максим Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент Владимир Зеленский. По данным главы государства, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы.

И.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан сказала, что не понимает, откуда взяли информацию о 50 тыс. увольнений. По расчетам НСЗУ, "не будет покрыто финансированием 6000–7000 человек медицинского персонала". Что касается закрытия больниц, то, по словам Мовчан, "президент знал, что неэффективные и опасные для пациентов больницы будут закрываться".

"Эту концепцию поддержали и президент, и премьер-министр, тогда это был Алексей Гончарук. И с ноября по апрель в этой концепции не изменилось ни единого слова", – сказала Мовчан.

5 мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.

18 мая в НСЗУ заявили, что до сих пор не получили предложения от Минздрава по поводу улучшения реформы. "Мы знаем, что по мнению министра, нужно что-то улучшать и менять. Это тот уровень конкретики, который у нас есть в середине мая", – сказала Мовчан.