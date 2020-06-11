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"Реально больных больше". Врач-инфекционист считает, что до пика заболеваемости COVID-19 Украина еще не дошла

Украинский врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 Ольга Голубовская не исключает, что рост заболеваемости начнется раньше, чем ожидалось.

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В Украине зарегистрировано более 27 тыс. случаев COVID-19
В Украине зарегистрировано более 27 тыс. случаев COVID-19
Фото: ЕРА

Украина еще не дошла до пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом 11 июня в эфире телеканала ZIK заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 Ольга Голубовская.

"Конечно, заболеваемость растет, она явно растет, мы это видим по клинике. Неоднородно по разным регионам. Кроме того, надо понимать, что эта наша статистика официальная – она всегда отстает от реального положения вещей. То есть реально больных больше... Еще мы до пика не дошли", – сказала она.

Инфекционист считает, что рост заболеваемости будет.

"Я думаю, что может быть, учитывая тенденцию, он начнется раньше, чем мы ожидали", – отметила Голубовская.

По данным на утро 11 июня, в Украине заболело 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек. За последние сутки выявили 689 больных COVID-19, что является антирекордом за все время эпидемии.

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил рост числа больных интенсивным тестированием.

Теги: эпидемия, Ольга Голубовская, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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