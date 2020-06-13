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Кличко: Если показатель по COVID-19 в столице достигнет 24 больных на 100 тыс., Киев будет вынужден вернуть часть ограничений

Сегодня показатель заболеваемости COVID-19 в Киеве составляет 16 человек на 100 тыс. населения, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Кличко: Многие не соблюдают даже элементарных правил: не носят маски, не держат дистанцию
Кличко: Многие не соблюдают даже элементарных правил: не носят маски, не держат дистанцию
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Если количество заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения в Киеве превысит отметку в 24 случая, власти столицы вернут часть карантинных ограничений. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хочу подчеркнуть: если показатель по заболеваемости достигнет в городе 24 больных 100 тыс. человек, Киев будет вынужден вернуть часть ограничений. Сегодня этот показатель составляет 16 человек на 100 тыс. населения", – отметил Кличко.

По его словам, возобновление ограничений будет касаться мест большого скопления людей, работы крупных магазинов и торговых центров, рынков, детсадов и других учреждений с большой вероятностью заражения.

Кличко призвал правоохранителей более строго контролировать соблюдение карантинных ограничений организациями, предприятиями и гражданами.

"Потому что многие не соблюдают даже элементарных правил: не носят маски, не держат дистанцию, всячески игнорируют угрозу", – добавил столичный мэр.

За весь период пандемии в Украине заболели уже 29 753 человек, из них умерло 870, выздоровело 13 567 человек. 

В Киеве на сегодня уже 3766 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, выздоровели 1132 человека, 85 умерли.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Киеве рассматривают возможность усиления карантина, сообщил советник мэра Киева Владимир Бондаренко.

Теги: Киев, Виталий Кличко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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