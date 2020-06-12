В ВСУ за сутки зафиксировано шесть новых случаев COVID-19

По состоянию на 12 июня в Вооруженных силах Украины подтверждено 160 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 163 человека, четверо умерли Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано шесть новых случаев COVID-19. Об этом 12 июня сообщает командование медицинских сил ВСУ.

В учреждениях здравоохранения находится три человека. По одному военнослужащему – в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона и изоляторе воинской части Киевской области. Еще один сотрудник ВСУ находится в Днепропетровской городской клинической больнице. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимую медпомощь.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится три человека. Двое военнослужащих на Волыни и один сотрудник ВСУ во Львовской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

По состоянию на 10.00 12 июня в ВСУ подтверждено 160 случаев инфицирования коронавирусом.

Всего за время пандемии выздоровели 163 человека, четверо умерли.

За последние сутки в Украине зарегистрировано 683 новых случая COVID-19. Второй день подряд в Украине фиксируется рекордное число новых заболевших, накануне было подтверждено 689 случаев.

За весь период пандемии в Украине заболели уже 29 753 человека, из них умерло 870, выздоровело 13 567 человек.