В Киеве коронавирусом заразился младенец в возрасте меньше месяца

По состоянию на сегодня в столице Украины уже 3766 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, выздоровели 1132 человека, 85 умерли.

Показатель тестирования киевлян на коронавирус составляет более 72 на 100 тысяч жителей Фото: depositphotos.com

За минувшие сутки количество пациентов с подтвержденным COVID-19 в Киеве выросло на 95 человек, среди них 16 медиков. Один человек умер, об этом сегодня в ходе брифинга рассказал столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Среди вновь выявленных случаев: 50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет; четыре девочки до 17 лет, среди которых младенец менее месяца; 36 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет и пять мальчиков от одного года до 13 лет.

За сутки госпитализированы 13 человек, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели 79 человек.

Больше всего новых случаев выявлено в Деснянском (24), Дарницком (23), и Оболонском (11) районах.

По состоянию на сегодня в столице уже 3766 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, выздоровели 1132 человека, 85 умерли.

"Мы увеличили количество тестирований на COVID-19. И не потому, что раньше не было тест-систем. А потому, что все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса и воспалением легких. Только киевский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины сделал почти 35 тысяч исследований ПЦР-тестов", – сообщил Кличко.

Он добавил, что показатель тестирования киевлян на коронавирус составляет более 72 на 100 тысяч жителей города при норме не менее 12 на 100 тысяч населения.

За сутки в Украине зарегистрировано 683 новых случая COVID-19. Второй день подряд в Украине фиксируется рекордное число новых заболевших, накануне было подтверждено 689 случаев.

За весь период пандемии в Украине заболели уже 29 753 человека, из них умерло 870, выздоровело 13 567 человек.