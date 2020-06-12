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За период пандемии в Украине зафикисировано 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции – Степанов

Общая сумма штафов за нарушение украинцами режима самоизоляции составляет уже 4,3 млн грн, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов напомнил, что соблюдение режима самоизоляции контролирует Национальная полиция
Степанов напомнил, что соблюдение режима самоизоляции контролирует Национальная полиция
Фото: Максим Степанов / Facebook

В Украине за время пандемии COVID-19 было зафиксировано около 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что соблюдение режима самоизоляции контролирует Национальная полиция.

"По статистике, которую я знаю, соблюдение режима самоизоляции контролируется в том числе через приложение "Дій вдома"... Общее количество нарушений за все время составило около 2,2 тыс.", – подчеркнул министр.

По его словам, общая сумма штрафов уже составила около 4,3 млн грн. 

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил его до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

За последние сутки в Украине зарегистрировано 683 новых случая COVID-19Второй день подряд в Украине фиксируется рекордное число новых заболевших, накануне было подтверждено 689 случаев.

За весь период пандемии в Украине заболели уже 29 753 человека, из них умерло 870, выздоровело 13 567 человек.

Теги: Украина, штраф, карантин, Национальная полиция, Максим Степанов, пандемия, нарушение, самоизоляция
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