Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Гончаренко сообщил, что COVID-19 обнаружили еще у одного нардепа

По данным нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, коронавирусную инфекцию подтвердили у нардепа от "Слуги народа", главы подкомитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Максима Перебыйниса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Перебыйнис был в Раде 3 июня
Перебыйнис был в Раде 3 июня
Фото: Максим Перебийніс / Facebook

Коронавирусную инфекцию подтвердили еще у одного народного депутата Украины. Об этом 13 июня проинформировал Telegram-канал народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

"COVID-19 заболел нардеп от "Слуги народа" Максим Перебыйнис", – говорится в сообщении.

45-летний Перебыйнис является председателем подкомитета по вопросам здравоохранения комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

По данным сайта парламента, последний раз нардеп голосовал в Верховной Раде 2 июня.

3 июня он принимал участие в заседании комитета Рады, сообщается на его Facebook-странице.

Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию обнаружили у восьми народных депутатов: членов "Слуги народа" Владимира Ватраса, Руслана Горбенко, Юрия Аристова, Валерия Божика, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыка, члена депутатской группы "Довіра" Сергея Шахова, нардепа из фракции "Батьківщина" Олега Мейдича.

30 апреля спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что коронавирусом могли заразиться от 10 до 15 его коллег.

На утро 13 июня в Украине COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего в стране заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.

Теги: Верховная Рада, Алексей Гончаренко, народные депутаты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Максим Перебыйнис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS