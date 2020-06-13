Зеленский о ситуации с COVID-19: Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров выяснить причины резкого роста числа украинцев с COVID-19.

В Украине следует тщательно контролировать выполнение карантинных мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом 13 июня на совещании с представителями Кабинета Министров и правоохранителями заявил президент Владимир Зеленский, информирует сайт главы государства.

"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт – места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления – на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом Министров", – сказал президент.

Он попросил определить причину того, что в Украине третьи сутки растет количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Ожидаю от вас прогнозов и решений", – обратился Зеленский к членам правительства.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в связи со вспышкой COVID-19. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

В последние дни заболеваемость начала стремительно расти. 11–13 июня был зафиксирован наибольший суточный прирост заболевших. В частности, 13 июня COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего в Украине заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.