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Шмыгаль о ситуации с COVID-19 в Украине: Причины для паники нет, есть "звоночки"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что действенным способом заставить граждан соблюдать карантин являются штрафы.

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Шмыгаль: "Звоночки" требуют реакции
Шмыгаль: "Звоночки" требуют реакции
Фото: kmu.gov.ua

В Украине нет причин для паники из-за резкого роста числа подтвержденных больных с коронавирусной инфекцией. Об этом 13 июня на совещании с участием президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает сайт главы государства.

"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции", – сказал премьер.

Он предложил "определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина".

Шмыгаль подчеркнул, что международный опыт показывает "действенность административной ответственности за нарушение правил карантина".

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в связи со вспышкой COVID-19. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

В последние дни заболеваемость начала стремительно расти. 11–13 июня был зафиксирован наибольший суточный прирост заболевших. В частности, 13 июня COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего в Украине заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.

Теги: эпидемия, штраф, карантин, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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