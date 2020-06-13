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20–22 июня станет известно, будет ли возможность провести ВНО в заявленные сроки – Ляшко

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 пробное ВНО в Украине проведут в режиме онлайн. Пока что эпидпоказатели позволяют начать основную сессию оценивания знаний в срок, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Ляшко: Работая в режиме смягчения карантинных мероприятий, мы видим рост количества случаев коронавирусной болезни
Ляшко: Работая в режиме смягчения карантинных мероприятий, мы видим рост количества случаев коронавирусной болезни
Фото: ЕРА

Сегодня эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет начать основную сессию внешнего независимого оценивания 25 июня, как и было запланировано, однако Министерство здравоохранения продолжает анализировать показатели заболеваемости COVID-19. Об этом на брифинге по итогам заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 13 июня заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Понимая тенденции, понимая, что мы, работая в режиме смягчения карантинных мероприятий, видим рост количества случаев коронавирусной болезни, которые регистрируются ежедневно на территории Украины, сегодня комиссия рассмотрела два показателя, оценка которых 20–22 июня будет свидетельствовать о том, будет ли возможность проведения ВНО в предложенные сроки или надо будет вернуться к этому вопросу и пересмотреть в случае, если эпидситуация на территории нашего государства не будет позволять провести оценивание в определенные сроки", – сказал Ляшко.

Он не уточнил, какие именно показатели будут приниматься во внимание для принятия решения о возможности проведения ВНО.

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания запланирована с 25 июня по 17 июля. 15-го и 17 июня в Украине планировали проведение пробного внешнего независимого оценивания, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев 12 июня заявил, что получил информацию о подготовке полной отмены внешнего независимого оценивания.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

В последние дни заболеваемость начала стремительно расти. 11–13 июня был зафиксирован наибольший суточный прирост заболевших. В частности, 13 июня COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего в Украине заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.

Теги: эпидемия, ВНО, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко
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