Вспышка COVID-19 на Банковой. Инфицированы министр Резников и советник Зеленского – НВ

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Украины Владимира Зеленского инфицированы COVID-19, сообщает НВ.

В Офисе президента Украины и Управлении государственной охраны зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает НВ, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что инфицированы вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Украины Владимира Зеленского, которые летали на переговоры в Париж. По информации издания из Telegram-каналов заразился советник президента Украины Руслан Демченко.

В комментарии "КиевВласть" Резников сообщил, что сдал тест на наличие коронавирусной инфекции после визита в Париж. По его словам, также тесты сделали остальные члены делегации.

Делегацию возглавлял Резников, а в ее состав также входили министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

12 июня первая леди Украины Елена Зеленская сдала положительный тест на COVID-19. Она сообщила, что чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Зеленская находится на амбулаторном лечении и изолирована от других членов семьи. Где и когда заразилась первая леди, пока неизвестно.

Зеленский в связи с заболеванием супруги переходит на особый режим работы. Он не будет участвовать в массовых мероприятиях и совершать рабочие поездки за пределы Киева.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

В последние дни заболеваемость начала стремительно расти. 11–13 июня был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших. В частности, 13 июня COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии.