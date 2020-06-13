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Резников заявил, что еще не получил результат теста на коронавирус

Украинские СМИ сообщали, что в Офисе президента Украины зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Среди заболевших называют вице-премьера Алексея Резникова. Чиновник заявил, что еще ждет результат теста.

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Резников заявил, что чувствует себя нормально
Резников заявил, что чувствует себя нормально
Фото: president.gov.ua

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что ждет результаты теста на коронавирус, который он сдал вчера. Об этом он заявил изданию "КиевВласть", комментируя информацию о том, что он заразился COVID-19.

"Вчера после возвращения из Парижа наша делегация в полном составе добровольно сдала тесты на коронавирус. Ждем результаты", – отметил вице-премьер.

Резников добавил, что чувствует себя нормально.

Сегодня издание НВ писало, что в Офисе президента Украины зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Среди заболевших издание называло Резникова и советника президента Украины Владимира Зеленского Руслана Демченко, которые накануне летали в Париж.

12 июня также стало известно, что коронавирусом заразилась жена президента Украины Елена Зеленская. В связи с этим Владимир Зеленский перешел на особый режим работы: он не будет участвовать в массовых мероприятиях и совершать рабочие поездки за пределы Киева.

Теги: Украина, Алексей Резников, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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