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Образовательный омбудсмен Горбачев: Я получил информацию о подготовке документов об отмене ВНО вообще

Образовательный омбудсмен в Украине Сергей Горбачев заявил о недопустимости отказа от внешнего независимого оценивания. Он отметил, что информация о возможной подготовке отмены ВНО пока не подтверждена.

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В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания запланирована с 25 июня по 17 июля
В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания запланирована с 25 июня по 17 июля
Фото: Sergii Gorbachov / Facebook

Образовательный омбудсмен в Украине Сергей Горбачев заявил, что в течение часа получил информацию из трех независимых источников в высоких властных структурах о подготовке документов об отмене внешнего независимого оценивания. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально. Менее всего я хотел бы разгонять панику. Более того, очень надеюсь, что это – лишь слухи, возможно – попытка проверить реакцию общества", – сообщил омбудсмен.

Он заявил, что отмена ВНО является "абсолютно неприемлемой" и этого "нельзя допустить".

"Как гражданин, учитель, журналист, как образовательный омбудсмен считал и считаю внешнее независимое оценивание наиболее надежным гарантом права на равный доступ к высшему образованию", – добавил Горбачев.

По его мнению, ситуация свидетельствует о том, что, "воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые пока неизвестные (но скоро точно станут известными) персонажи планируют вернуть в украинское образование взятки и коррупцию во время вступительных экзаменов в учреждениях высшего образования".

Горбачев добавил, что без ВНО одаренные дети не смогут попасть в желанный университет без взяток.

"Это означает, что мы окончательно теряем шанс на то, что украинское высшее образование будет развиваться и иметь шанс достичь мирового уровня. Это означает еще большее "бегство умных" в зарубежные университеты", – считает омбудсмен.

https://www.facebook.com/Education.Ombudsman.Sergii.Gorbachov/posts/703887533517381

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания запланирована с 25 июня по 17 июля. Проведение дополнительной сессии ВНО ожидается с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. 15-го и 17 июня в Украине планируется проведение пробного внешнего независимого оценивания. 

8 мая МОН приняло решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

26 марта в связи с карантином МОН приняло решение отменить госаттестацию для четвертых и девятых классов. Кроме того, в министерстве не исключают, что могут перенести ВНО.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, образование, ВНО, карантин, школьники, омбудсмен, образовательный омбудсмен, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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