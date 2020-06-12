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На ВНО будут пускать с температурой, если есть справка от врача

Абитуриенты с повышенной температурой получат доступ к внешнему независимому оцениванию, если у них будет справка от врача о субфебрильной температуре. Об этом заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

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Всем, кто планирует писать ВНО и имеет повышенную температуру, придется получить справку в лечебных учреждениях или у семейных врачей
Всем, кто планирует писать ВНО и имеет повышенную температуру, придется получить справку в лечебных учреждениях или у семейных врачей
Фото: testportal.gov.ua

В пробном тестировании и в основной сессии Внешнего независимого оценивания смогут принять участие дети с повышенной температурой при наличии у них соответствующей справки от врача, об этом заявил на брифинге 12 июня и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, сообщает "РБК-Україна".

"Температура 37,2, которая указана в протоколе [проведения ВНО], является ориентировочной, в первую очередь, при осуществлении термометрии на входе. Мы понимаем, что не все наши дети являются отличными по состоянию здоровья. Мы понимаем, что определенная категория наших детей с заболеваниями, среди которых может держаться так называемая субфебрильная температура. То есть температура может колебаться в пределах более высоких, чем это допускает санитарный врач", – сказал Бойко.

Он посоветовал всем, кто планирует писать тестирование, получить справки, подтверждающие наличие субфебрильной температуры, в лечебных учреждениях или у семейных врачей.

"В случае обнаружения [температуры] таким детям будет предоставлена возможность зайти в пункт тестирования", – подчеркнул Бойко.

Субфебрильная температура – повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах 37,1–38°C. Наблюдается при многих заболеваниях, может свидетельствовать о вялотекущем воспалительном процессе в организме.

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 17 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. 15 и 17 июня в Украине планируется проведение пробного внешнего независимого оценивания. 

8 мая МОН приняло решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

26 марта в связи с карантином МОН приняло решение отменить госаттестацию для четвертых и девятых классов. Кроме того, в министерстве не исключают, что могут перенести ВНО.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: ВНО, карантин, Украинский центр оценивания качества образования, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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