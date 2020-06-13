Кличко рассказал, в каком районе Киева зафиксировали наибольшее количество заражений COVID-19

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

12 июня в Киеве зафиксировали 72 новых случая инфицирования короновирусной инфекцией COVID-19, двое умерли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

За сутки заболели 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, семь детей от двух до 17 лет.

Отмечается, что среди новых заболевших – двое медиков. В больницы Киева госпитализировали 21 пациента. Выздоровели за сутки 32 человека.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 16. Кроме того, в Днепровском районе обнаружили девять случаев, в Голосеевском – восемь, отметил мэр.

Всего по состоянию на 13 июня в столице 3838 подтвержденных случаев инфицирования.