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КИЕВ

Кличко рассказал, в каком районе Киева зафиксировали наибольшее количество заражений COVID-19

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Кличко сообщил, что в Киеве подтверждено 3838 случаев инфицирования COVID-19
Кличко сообщил, что в Киеве подтверждено 3838 случаев инфицирования COVID-19
Фото: Віталій Кличко / Facebook

12 июня в Киеве зафиксировали 72 новых случая инфицирования короновирусной инфекцией COVID-19, двое умерли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

За сутки заболели 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, семь детей от двух до 17 лет.

Отмечается, что среди новых заболевших – двое медиков. В больницы Киева госпитализировали 21 пациента. Выздоровели за сутки 32 человека.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 16. Кроме того, в Днепровском районе обнаружили девять случаев, в Голосеевском – восемь, отметил мэр.

Всего по состоянию на 13 июня в столице 3838 подтвержденных случаев инфицирования.

https://www.facebook.com/merkieva/posts/4443023095708603

В последние дни заболеваемость начала стремительно расти. 11–13 июня был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших. В частности, 13 июня COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Киеве рассматривают возможность усиления карантина, сообщал советник мэра Киева Владимир Бондаренко.

Теги: Киев, Виталий Кличко, медики, инфекция, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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