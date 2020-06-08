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Показателям для ослабления карантина не соответствуют Киев и семь областей – Минздрав

Требованиям по количеству проводимых тестов и заполненности больниц соответствуют все области Украины, однако в Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Черновицкой и Черниговской областях превышены допустимые показатели инцидентности, заявили в Минздраве.

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По данным Минздрава, восемь регионов не соответствуют критериям для смягчения карантина
По данным Минздрава, восемь регионов не соответствуют критериям для смягчения карантина
Фото: EPA

Восемь украинских регионов не соответствуют критериям для дальнейшего ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 8 июня на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В частности, допустимые показатели инцидентости (не больше 12 новых случаев за семь дней на 100 тыс. населения) превышены в Киеве, а также в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Черновицкой и Черниговской областях. Двум другим параметрам – заполненность больниц, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19, не более чем на 50% и проведение тестов не ниже показателя инцидентности – соответствуют все регионы.

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевались. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок. 

В Украине по состоянию на 8 июня общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462, из них 797 человек умерли, 12 195 – выздоровели. Во Львовской области 2162 заболевших, 71 умерший.

Теги: Киев, Украина, Министерство здравоохранения, Ровенская область, эпидемия, Волынская область, Львовская область, Житомирская область, Черновицкая область, карантин, Черниговская область, Закарпатская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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