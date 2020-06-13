Пробное тестирование можно будет пройти онлайн – Украинский центр оценивания знаний

Проведение пробной сессии внешнего независимого оценивания было отменено из-за роста заболеваемости COVID-19, однако тестирование можно будет пройти онлайн, заявили в Украинском центре оценивания знаний.

Пробное внешнее независимое оценивание в Украине можно будет пройти онлайн. Об этом говорится в разъяснении Украинского центра оценивания знаний в связи с отменой пробного ВНО 15-го и 17 июня.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем участникам пройти тестирование дома: 15 июня в 11.00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе. 17 июня в 11.00 – загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по тому учебному предмету, который вы выбрали для прохождения пробного ВНО", – сказано в сообщении.

Тестовые задания нужно выполнить в течение двух дней и внести ответы в сервис определения результатов. Результаты можно будет узнать с 11.00 17 июня до 18.00 19 июня.

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания запланирована с 25 июня по 17 июля. Проведение дополнительной сессии ВНО ожидается с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. 15-го и 17 июня в Украине планировали проведение пробного внешнего независимого оценивания, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев 12 июня заявил, что получил информацию о подготовке полной отмены внешнего независимого оценивания.