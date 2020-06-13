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"Каждый день – новый антирекорд". Степанов заявил, что правительственная комиссия рассмотрит ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов призвал украинцев придерживаться противоэпидемических правил.

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Степанов: COVID-19 это очень тяжелая и страшная болезнь. Не нужно относиться к ней легкомысленно
Степанов: COVID-19 – это очень тяжелая и страшная болезнь. Не нужно относиться к ней легкомысленно
Фото: kmu.gov.ua

Правительственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 13 июня рассмотрит ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Украине. Об этом на брифинге 13 июня заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, Кабмин намерен принимать меры в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

"Сегодня состоится заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, чтобы посмотреть, что у нас происходит в каждом из регионов. […] Смягчение не означает полную отмену карантина. Я прошу вас, уважаемые украинцы, придерживаться рекомендаций, которое дает Министерство здравоохранения, придерживаться социальной дистанции, пользоваться масками, антисептиками. Это все ради вашего здоровья. Вы видите статистику последних трех дней: каждый день – новый антирекорд. COVID-19 – это очень тяжелая и страшная болезнь. Не нужно относиться к ней легкомысленно", – отметил Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен каранатин.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

В последние дни заболеваемость начала стремительно расти. 11–13 июня был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших. В частности, 13 июня COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии.

Всего в Украине заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.

Теги: Министерство здравоохранения, эпидемия, карантин, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия, коронавирус
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