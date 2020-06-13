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Ляшко: Мы не рассматриваем вопрос одномоментного возврата к более жестким карантинным мерам

Несмотря на увеличение числа заболевших COVID-19, правительство Украины не собирается отказываться от стратегии адаптивного карантина, заявил главный санврач страны Виктор Ляшко.

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Ляшко считает бизнес ответственным за увеличение показателей заболеваемости COVID-19 в Украине
Ляшко считает бизнес ответственным за увеличение показателей заболеваемости COVID-19 в Украине
Скриншот: КабМін / YouTube

Кабинет Министров Украины не собирается ужесточать карантинные меры на всей территории Украины, решения в условиях адаптивного карантина принимают областные власти. Об этом на брифинге 13 июня сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сейчас мы не рассматриваем вопрос одномоментного возврата к более жестким мерам, так как на территории Украины работает адаптивный карантин. Есть три базовых индикатора; если в области три дня подряд один из этих индикаторов превышает допустимые показатели, область обязана провести заседание комиссии [по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям], определить причины, почему так происходит, определить сферу экономики, которая дает наибольшее количество негативных результатов распространения коронавируса на территории этой области, и вернуться в сторону уменьшения смягчения, которое было на предыдущем этапе", – объяснил чиновник.

В качестве примера Ляшко привел Житомирскую область, где после превышения показателя инцидентности были закрыты отели и обслуживание посетителей внутри помещений кафе и ресторанов.

Рост заболеваемости он связал с действиями предпринимателей в условиях смягчения карантина.

"Субъекты хозяйствующей деятельности декларировали, что при открытии их объектов будут придерживаться противоэпидемических норм. Но мы видим существенные нарушения как со стороны перевозчиков, так и со стороны других организаций", – отметил Ляшко.

По его словам, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рекомендовала изменить график работы предприятий и учреждений, чтобы уменьшить нагрузку на транспорт, а также увеличить количество подвижного состава, "что позволит людям соблюдать противоэпидемические нормы".

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

В последние дни заболеваемость начала стремительно расти. 11–13 июня был зафиксирован наибольший суточный прирост заболевших. В частности, 13 июня COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего в Украине заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.

Теги: транспорт, Кабинет Министров, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко
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