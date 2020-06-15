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Академик НАН прогнозирует дальнейший рост заболеваемости коронавирусом в Украине

До конца недели суточный прирост заболевших может достичь 870 человек, считает академик Национальной академии наук Украины Анатолий Загородный.

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С начала июня в Украине наблюдается рост заболеваемости COVID-19
С начала июня в Украине наблюдается рост заболеваемости COVID-19
Фото: EPA

До конца текущей недели ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Украине будет держаться на уровне 610–870 случаев, об этом в комментарии "Обозревателю" заявил вице-президент Национальной академии наук Украины, доктор физико-математических наук Анатолий Загородный, который руководит рабочей группой по прогнозированию и математическому моделированию эпидемии COVID-19 в Украине.

"Мы рассмотрели два сценария для каждой области до конца недели, 19 июня: с постепенным увеличением уровня контактности на 20% и уменьшением на 20%. Если усреднить результаты моделирования по всем регионам, то прогноз таков: количество новых заражений за день [по состоянию] на 19 июня будет на уровне 610–870, смертей – 18–22. Уровень новых инфицированных в день и в дальнейшем будет держаться между показателями Польши и Швеции. Кстати, в этих странах, как и у нас, в последние недели фиксируется рост заболеваемости", – отметил Загородный.

Он также добавил, что на увеличение суточного прироста заболевших влияет увеличение количества проводимых тестов.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

После ослабления ограничительных мер в некоторых областях ухудшилась эпидемическая ситуация. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что "общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава" – украинцы путают ослабление карантина с его полной отменой. В связи с ростом заболеваемости власти разработали рекомендации по ужесточению карантина.

В течение последних пяти дней в Украине регистрируется более 600 новых случаев заражения (за последние сутки было подтверждено 656 новых случаев) – это максимальные показатели суточного прироста с начала эпидемии. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 31 810, жертвами коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.

Теги: Украина, эпидемия, карантин, прогноз, Национальная академия наук, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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