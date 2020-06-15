Работа всех КПВВ на админгранице с Крымом восстановлена в полном объеме – Госпогранслужба Украины

В первый день возобновления работы КПВВ из Крыма в Херсонскую область было пропущено 108 граждан, на оккупированный полуостров пограничники пропустили 54 человека, сообщает Госпогранслужба Украины.

Все лица, выехавшие из Крыма, будут проходить самоизоляцию Фото: dpsu.gov.ua

Работа всех контрольных пунктов въезда-выезда на административной границе оккупированного Крыма и Херсонской области восстановлена в полном объеме. Об этом 15 июня сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что КПВВ начали действовать накануне. В течение 14 июня очередей либо задержек на пунктах пропуска не возникало.

В первый день возобновления работы КПВВ на оккупированную территорию Украины были пропущены 54 человека, 12 из них российские оккупанты отказали в пропуске, мотивируя это отсутствием достаточных оснований. С полуострова было пропущено 108 человек. Все они будут проходить самоизоляцию.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что во время действия карантина украинские пограничники отказывают во въезде с временно оккупированных территории Украины лицам, не давшим согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома".

Работа пунктов пропуска на территорию аннексированного Россией Крыма была приостановлена 17 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.