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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Джемилев: Дело против меня используют для дальнейшего вытеснения крымских татар из Крыма

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что в Крыму проводятся умышленные репрессии.

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Джемилев: Речь идет о намеренных репрессиях в отношении нескольких тысяч человек
Джемилев: Речь идет о намеренных репрессиях в отношении нескольких тысяч человек
Фото: Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу / FB

В аннексированном Крыму оккупационные власти продолжают вытеснять крымских татар с полуострова, об этом сказал в комментарии "Крым.Реалии" лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Он считает, что уголовное дело против него используют для давления на крымских татар.

"Речь идет о намеренных репрессиях в отношении нескольких тысяч человек. Кроме того, есть зафиксированный случай, когда сотрудники органов тем или иным нашим активистам говорят, что там против вас открыто дело, лучше всего вам выехать и покинуть Крым. Это дело одновременно используется для дальнейшего вытеснения крымских татар из Крыма", – отметил Джемилев.

Следственный комитет РФ заявил о завершении расследования и передаче дела лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в суд, об этом сообщил его адвокат Николай Полозов 8 июня. Ни адвоката, ни самого Джемилева о передаче дела в суд не известили.

Джемилева обвиняют в "пересечении государственной границы Российской Федерации" после запрета на въезд, небрежном хранении огнестрельного оружия и в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

3 мая 2014 года Джемилева не пустили в Крым, заявив о запрете на въезд на полуостров в течение пяти лет. Тысячи крымских татар в ответ пришли к контрольно-пропускному пункту под Армянском, чтобы заблокировать трассу, ведущую к полуострову. Тогдашний "прокурор Крыма" Наталья Поклонская обвинила крымских татар в "незаконных публичных акциях экстремистского характера".

После оккупации полуострова Россией Хайсер Джемилев был вывезен за пределы Крыма. 10 июня 2015 года Краснодарский краевой суд РФ приговорил Джемилева-младшего к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, засчитав двухлетнее пребывание под стражей в счет отбывания наказания, позже Верховный суд РФ сократил ему наказание до трех с половиной лет колонии. Срок заключения истек 25 ноября 2016 года, в тот же день сын политика вернулся в Украину.

В интервью Дмитрию Гордону в 2017 году Мустафа Джемилев говорил, что ему через посредника намекали на возможность освободить сына в случае согласия на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, преследования, Мустафа Джемилев, крымские татары, аннексия, Николай Полозов
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