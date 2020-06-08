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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Следком России передал дело Джемилева в суд

Адвокат Николай Полозов отметил, что оккупационная власть в Крыму нарушила закон, так как не известила лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева или его защиту о передаче дела в суд.

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3 мая 2014 года Джемилева не пустили в Крым, заявив о запрете на въезд на полуостров в течение пяти лет
3 мая 2014 года Джемилева не пустили в Крым, заявив о запрете на въезд на полуостров в течение пяти лет
Фото: Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу / Facebook

Так называемые власти оккупированного Россией Крыма передали в суд дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Об этом 8 июня написал в Facebook адвокат Николай Полозов.

При этом он отметил, что согласно ч. 1 ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса РФ после утверждения обвинительного заключения прокурор направляет дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и/или представителей и разъясняет им право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания.

"Как мы видим, следователь, руководитель следственного органа, сам следственный орган в законе не указаны как адресат уведомления прокурора о направлении дела в суд. А в оккупированном Крыму все наоборот. Меня (защитника) не известили, Мустафу-агъа не известили, а первым делом незаконно известили следственный орган, который об этом бодро отрапортовал", – отметил адвокат.

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3119691054762936

3 мая 2014 года Джемилева не пустили в Крым, заявив о запрете на въезд на полуостров в течение пяти лет. Тысячи крымских татар в ответ пришли к контрольно-пропускному пункту под Армянском, чтобы заблокировать трассу, ведущую к полуострову. Тогдашний "прокурор Крыма" Наталья Поклонская обвинила крымских татар в "незаконных публичных акциях экстремистского характера".

После оккупации полуострова Россией Хайсер Джемилев был вывезен за пределы Крыма. 10 июня 2015 года Краснодарский краевой суд РФ приговорил Джемилева-младшего к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, засчитав двухлетнее пребывание под стражей в счет отбывания наказания, позже Верховный суд РФ сократил ему наказание до трех с половиной лет колонии. Срок заключения истек 25 ноября 2016 года, в тот же день сын политика вернулся в Украину.

В интервью Дмитрию Гордону в 2017 году Мустафа Джемилев говорил, что ему через посредника намекали на возможность освободить сына в случае согласия на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

27 мая 2020 года оккупационные власти в Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении Джемилева.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Мустафа Джемилев, оккупация
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