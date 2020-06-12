Журналист Павел Казарин заявил, что последние два года собирает справки для выхода из российского гражданства.

Журналист Павел Казарин подтвердил, что получил российский паспорт после аннексии Крыма. Об этом 12 июня он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, паспорт РФ он получил в конце марта 2014 года в Симферополе, когда завершилась оккупация украинского полуострова.

"Некоторые мои друзья покинули полуостров сразу после захвата. Другие – планировали оставаться. Я склонялся ко второму сценарию. На полуострове жили родители, и я хотел быть рядом. Я уже понимал, что уеду из Москвы. В российской столице я проработал два года по разрешению на работу. После того как Россия захватила Крым, оказалось, что моя крымская прописка теперь приравнивается к российскому гражданству. "Оккупация предполагает аусвайсы", – шутили мои знакомые. Ну окей, аусвайс – так аусвайс. Была еще опция получить российский вид на жительство. Для этого в Крыму открыли четыре окна для приема заявлений об отказе от роспаспорта. 3 тыс. человек успели подать заявления. Остальные не успели", – отметил Казарин.

Он подчеркнул, что российские оккупанты стремительно превращали административную границу между Крымом и Херсонской областью в межгосударственную.

"Сперва пересекать ее можно было по любым документам: 2014-й в Крыму Россия объявила переходным годом, и украинские документы ходили наравне с российскими. Впрочем, всех сразу предупредили о том, что это временно. Летом того года, когда придет время вывозить последние вещи из московской квартиры, я закажу в ОВИР российский загранпаспорт. Он так и не пригодится. Тем летом я буду выезжать на материк по украинским документам. А еще чуть позже станет ясно, что из Крыма придется переезжать насовсем", – сказал журналист.

По словам Казарина, российский паспорт был ему нужен лишь для того, чтобы жить в оккупированном Крыму. Но когда он уехал оттуда в Киев, нужда в нем отпала.

Как утверждает журналист, последние два года он собирает справки для выхода из российского гражданства.

"Ускоренная процедура занимает полгода – именно столько в посольстве станут рассматривать твою заявку. Сбор документов занимает не меньше. Особенно с учетом того, что выписываться из крымской квартиры и получать справку об отсутствии налоговых задолженностей перед российским бюджетом приходится удаленно. На все это у меня ушло месяцев девять. В январе этого года я записался на прием в российское посольство. Отправил по почте заявление о выходе из гражданства. Его номер – №700127131. Думаю, те, у кого есть доступ к российским базам данным, смогут без труда проверить мои слова. Визит был назначен на конец марта (да, оказывается, есть серьезная очередь из желающих выйти из гражданства РФ). Но потом начался карантин. По телефону в посольстве сказали, что возобновят прием после 18 июня", – резюмировал Казарин.

12 июня телеведущая Наталья Влащенко заявила, что в 2014 году Казарин получил паспорт РФ.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.