Оказывается, Казарин в страшные дни кражи Крыма получил там же российский паспорт

Павел Казарин – человек-комсорг, человек-плакат, человек-друг начальника.

Мы встречались лишь однажды. После того, как вышла моя книга "Кража или Белое солнце Крыма", он пригласил меня на интервью.

Было видно, что я ему очень не нравлюсь, и меня это забавляло. Меня всегда забавляет, когда люди делают что-то "через силу". Я рассказывала, как русские отжали у нас Крым, как наши начальники струсили и не стали его защищать...

А он, оказывается, был тем самым человеком, который в страшные дни кражи Крыма получил там же российский паспорт. Сильная история.

Источник: Наташа Влащенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора