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Наташа Влащенко
Наташа Влащенко

Украинская телеведущая, писательница и генеральный продюсер телеканала ZIK. 


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Оказывается, Казарин в страшные дни кражи Крыма получил там же российский паспорт

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Павел Казарин – человек-комсорг, человек-плакат, человек-друг начальника.

Мы встречались лишь однажды. После того, как вышла моя книга "Кража или Белое солнце Крыма", он пригласил меня на интервью.

Было видно, что я ему очень не нравлюсь, и меня это забавляло. Меня всегда забавляет, когда люди делают что-то "через силу". Я рассказывала, как русские отжали у нас Крым, как наши начальники струсили и не стали его защищать...

А он, оказывается, был тем самым человеком, который в страшные дни кражи Крыма получил там же российский паспорт. Сильная история.

Источник: Наташа Влащенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Крым, Украина, паспорт, Павел Казарин, Наташа Влащенко
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