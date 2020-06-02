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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Ситуация там более чем критическая". Кулеба прокомментировал возможность возобновления водоснабжения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в соответствии с международным правом, полную ответственность за ситуацию в оккупированном Крыму несет Россия как государство-оккупант.

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Кулеба: Мы не планируем помогать России решать ее проблемы
Кулеба: Мы не планируем помогать России решать ее проблемы
Фото: kmu.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала ICTV 1 июня, что Украина не планирует возобновлять поставки воды в Крым.

Он отметил, что правительство внимательно следит за событиями на оккупированном полуострове. 

"Безусловно, ситуация там, я бы даже сказал, более чем критическая, и нет никаких инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта, Российской Федерации. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта", – сказал Кулеба. 

Он подчеркнул, что в соответствии с международным правом, полную ответственность за ситуацию в Крыму несет государство-оккупант.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров.

В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В феврале 2020 года в Симферополе сообщили о дефиците питьевой воды. 

5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.

В конце мая глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что на украинские власти будут оказывать давление с целью заставить возобновить поставки днепровской воды в Крым. Он призвал быть максимально внимательными в ближайшие месяцы и не исключил, что Россия может пойти на силовые действия, а "третья сторона" будет убеждать Украину начать водоснабжение полуострова. 1 июня бывший "прокурор" аннексированного полуострова Наталья Поклонская сообщила в Telegram, что обратилась к верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет по поводу поставок воды в Крым. Она заявила, что Украина лишила миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, и приравняла такие действия к репрессиям. 

Посол США в Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст считает, что Украине следует и далее придерживаться политики неподачи воды в оккупированный Крым, что является важным компонентом международного давления на Россию для деоккупации полуострова.

Теги: Крым, МИД Украины, водоснабжение, аннексия, вода, Дмитрий Кулеба
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