Резников: Мы возобновим водоснабжение граждан Украины в свободном Крыму

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что Украина возобновит водоснабжение аннексированного Россией Крыма только после возвращения полуострова под контроль Киева.

Резников заявил, что Украина не будет возобновлять водоснабжение Крыма, пока он оккупирован Россией Фото: kmu.gov.ua

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире телеканала ICTV 1 июня, что возобновление поставок воды в оккупированный Крым возможно только после возвращения Крыма под контроль Украины.

Резников сказал, что ему неизвестно, обращались ли по этому поводу российские власти к Украине.

"Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины – и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму", – сказал вице-премьер.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров.

В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В феврале 2020 года в Симферополе сообщили о дефиците питьевой воды.

5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.

В конце мая глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что на украинские власти будут оказывать давление с целью начать поставки днепровской воды в Крым. Он призвал быть максимально внимательными в ближайшие месяцы и не исключил, что Россия может пойти на силовые действия, а "третья сторона" будет убеждать Украину возобновить водоснабжение полуострова. 1 июня бывший "прокурор" аннексированного полуострова Наталья Поклонская сообщила в Telegram, что обратилась к верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет по поводу поставок воды в Крым. Она заявила, что Украина лишила миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, и приравняла такие действия к репрессиям.

Посол США в Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст заявил, что Украине следует и далее придерживаться политики неподачи воды в оккупированный Крым, что является важным компонентом международного давления на Россию для деоккупации полуострова.