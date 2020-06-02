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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Резников: Мы возобновим водоснабжение граждан Украины в свободном Крыму

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что Украина возобновит водоснабжение аннексированного Россией Крыма только после возвращения полуострова под контроль Киева.

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Резников заявил, что Украина не будет возобновлять водоснабжение Крыма, пока он оккупирован Россией
Резников заявил, что Украина не будет возобновлять водоснабжение Крыма, пока он оккупирован Россией
Фото: kmu.gov.ua

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в эфире телеканала ICTV 1 июня, что возобновление поставок воды в оккупированный Крым возможно только после возвращения Крыма под контроль Украины.

Резников сказал, что ему неизвестно, обращались ли по этому поводу российские власти к Украине. 

"Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины – и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму", – сказал вице-премьер.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров.

В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В феврале 2020 года в Симферополе сообщили о дефиците питьевой воды. 

5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.

В конце мая глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что на украинские власти будут оказывать давление с целью начать поставки днепровской воды в Крым. Он призвал быть максимально внимательными в ближайшие месяцы и не исключил, что Россия может пойти на силовые действия, а "третья сторона" будет убеждать Украину возобновить водоснабжение полуострова. 1 июня бывший "прокурор" аннексированного полуострова Наталья Поклонская сообщила в Telegram, что обратилась к верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет по поводу поставок воды в Крым. Она заявила, что Украина лишила миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, и приравняла такие действия к репрессиям. 

Посол США в Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст заявил, что Украине следует и далее придерживаться политики неподачи воды в оккупированный Крым, что является важным компонентом международного давления на Россию для деоккупации полуострова.

Теги: Крым, водоснабжение, аннексия, вода, Алексей Резников
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