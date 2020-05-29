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Чубаров заявил, что Украину будут пытаться заставить возобновить водоснабжение Крыма

Вскоре аннексированному Крыму не будет хватать воды для военных нужд российской армии, а потому власти РФ могут пойти на силовые действия. Такое мнение высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Чубаров: Скорее всего, россияне могут привлечь третью сторону
Чубаров: Скорее всего, россияне могут привлечь третью сторону
Фото: ЕРА

На украинские власти будет оказываться давление с целью начать поставки днепровской воды в аннексированный Крым. Об этом в комментарии "Крым.Реалии" 28 мая сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он призвал быть максимально внимательными в ближайшие месяцы. Чубаров не исключает, что Россия может пойти на силовые действия, а "третья сторона" будет убеждать Украину возобновить водоснабжение полуострова.

"Скорее всего, россияне могут привлечь третью сторону. Так было уже в 2015 году, когда в Крым перестала поступать электроэнергия. Тогда в качестве посредников были, в том числе, участники "Нормандской четверки". Они обращались к президенту [Петру] Порошенко, чтобы он обеспечил поставку электроэнергии", – отметил глава Меджлиса.

По его мнение, вскоре в Крыму не будет хватать воды для военных нужд российской армии.

"Если не будет по-другому вода поставляться в Крым, [российские власти] могут пойти на силовые действия. Силовые действия означают продвижение войск для обеспечения контроля до той местности, откуда вода может поставляться в Крым", – считает Чубаров.

В комитете по водному хозяйству и мелиорации подконтрольного России правительства Крыма сообщили, что общая наполняемость водохранилищ полуострова за месяц снизилась на 7,1 млн м³, пишут "Крым.Реалии". 

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

5 марта 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.

Посол США в Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст заявил, что Украине следует и далее придерживаться политики неподачи воды в оккупированный Крым, что является важным компонентом международного давления на Россию для деоккупации полуострова.

Теги: Россия, Крым, Рефат Чубаров, водоснабжение, вода
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