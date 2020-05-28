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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Экс-посол США в Украине призвал не возобновлять водоснабжение Крыма

Цена Крыма для Кремля должна оставаться очень высокой, считает бывший посол США в Киеве Джон Хербст.

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Хербст: Санкции продолжают оказывать серьезное влияние на Россию
Хербст: Санкции продолжают оказывать серьезное влияние на Россию
Фото: rada.gov.ua

Украине следует и далее придерживаться политики неподачи воды в оккупированный Крым, что является важным компонентом международного давления на Россию для деоккупации полуострова. Об этом посол США в Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст заявил 27 мая во время онлайн-конференции на тему "Украина в Конгрессе", сообщает "Укринформ".

По его словам, украинская власть и страны Запада должны сохранять максимально высокую цену Крыма для Кремля.

"И прекращение водоснабжения является важным компонентом в этом вопросе", – считает Хербст.

Он отметил, что "поддерживает введение дополнительных санкций против Москвы как со стороны Соединенных Штатов, так и Евросоюза". Однако, по словам Хербста, новые ограничения вряд ли будут введены, если только Кремль не пойдет на обострение ситуации.

В то же время бывший посол выразил убеждение, что "санкции сами по себе продолжают оказывать серьезное влияние на Россию".

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

5 марта 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. После критики в соцсетях премьер сказал, что Киев сможет подавать воду в Крым только после его возвращения под контроль Украины.

Теги: Россия, Крым, санкции, водоснабжение, Джон Хербст
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