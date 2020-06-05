СБУ завершила расследование дела бизнесмена, который финансировал оккупационные власти Крыма

Бизнесмен завладел в оккупированном Крыму имуществом предприятий на сумму более 20 млн грн и финансировал таможенные органы оккупированного полуострова, сообщили в Службе безопасности Украины.

Для контрабандного ввоза товаров бизнесмен организовал незаконную переправку лиц через границу Украины Фото: Служба безпеки України / Facebok

Главное следственное управление СБУ завершило досудебное расследование в отношении бизнесмена, который перечислял деньги органам оккупационной власти Крыма, сообщили в ведомстве 5 июня.

"Скандально известный в украинской дорожно-строительной отрасли бизнесмен через подконтрольные общества переводил средства во временно аннексированный Крым. В частности, для ввоза дорожно-строительных материалов в Украину он перечислил "таможенным органам" оккупационных властей полуострова более 10 млн российских рублей", – отметили в СБУ.

Для контрабандного ввоза товаров бизнесмен организовал незаконную переправку лиц через границу Украины с РФ в районе Керченского пролива.

По информации СБУ, коммерсант противоправно завладел имуществом других украинских предприятий на сумму более 20 млн грн.

Обвинительный акт направлен в суд. Бизнесмен обвиняется в финансировании действий с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, изменения государственной границы Украины. Фигурант дела также подозревается в незаконном завладении чужим имуществом и организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.