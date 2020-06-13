Миссия ОБСЕ перестала избегать упоминания оккупированного Крыма – украинский дипломат

Оккупанты физически не допускают в Крым СММ ОБСЕ, но сейчас миссия начала официально признавать, что работает по вопросам полуострова, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Цымбалюк: Украинская делегация и наши западные партнеры выступают в ОБСЕ с призывами относительно мониторинга ситуации в Крыму Фото: vienna.mfa.gov.ua

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала официально признавать, что занимается вопросами аннексированного Крыма, хотя оккупанты ее туда сейчас не допускают. Об этом агентству "Укринформ" заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

"Конечно, пока нельзя говорить о реальных достижениях. Но самое главное – миссия начала официально признавать, что она работает с Крымом. Да, физически ее туда не допускают, но еще буквально полгода назад руководство СММ вообще старалось избегать обсуждения вопроса Крыма. Таким образом, определенный политический прогресс в этом направлении есть", – отметил дипломат.

На одном из заседаний постоянного совета ОБСЕ в апреле глава специальной мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что СММ занимается Крымом, работая в том объеме, в котором может. Украинская делегация во время еженедельных заседаний совета подчеркивает необходимость обеспечения доступа СММ на временно оккупированный полуостров, сказал Цымбалюк.

"Украинская делегация и наши западные партнеры выступают с призывами относительно мониторинга ситуации в Крыму. Ведь мониторинговые миссии ООН, которые наблюдают за правами человека, в случае невозможности попасть на территорию проводят опрос людей, приезжающих оттуда, мониторят СМИ, работают с адвокатами и правозащитниками", – констатировал глава дипмиссии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.