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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украина требует от РФ освободить задержанного на границе с Крымом военного

30 мая РФ на админгранице с аннексированным Крымом захватила украинского военного Евгения Добринского. Представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк призвал Россию освободить его.

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На фото арестованный боец ВСУ Евгений Добринский, которого потребовал освободить представитель Украины в ОБСЕ
На фото – арестованный боец ВСУ Евгений Добринский, которого потребовал освободить представитель  Украины в ОБСЕ
Скриншот: РИА Новости Крым / YouTube

11 июня представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания постоянного совета этой организации потребовал от РФ освободить украинского военного Евгения Добринского, которого взяли под стражу в аннексированном Крыму. Соответствующее заявление разместили на сайте постоянного представительства Украины в ОБСЕ. 

“30 мая украинский военнослужащий пропал без вести вблизи административной границы между материковой Украины и оккупированным Крымом. Как выяснилось позже, он был похищен российской спецслужбой, которая обвинила его в так называемом нарушении государственной границы. Мы требуем от российской стороны немедленно освободить его”, – заявил Цымбалюк. 

Представитель Украины в ОБСЕ добавил, что РФ должна прекратить незаконную оккупацию Крыма, милитаризацию Черного и Азовского морей и остановить агрессию против Украины, в том числе путем вывода вооруженных формирований, боевиков и их техники с временно оккупированных территорий.

Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший солдат Добринский пропал утром 30 мая возле полуострова Чонгар в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы. Федеральная служба безопасности России подтвердила факт задержания Добринского 2 июня.

3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал Добринского на месяц. Украинского военного обвинили в незаконном переходе “границы” и хранении наркотических веществ. 

8 июня Ислям Велиляев, адвокат арестованного в аннексированном Крыму украинского военнослужащего Евгения Добринского, подал апелляционную жалобу на решение подконтрольного России "Киевского райсуда" Симферополя о заключении его под стражу. 

Теги: Крым, ОБСЕ, арест, Чонгар, задержание, Евгений Цымбалюк, Евгений Добринский
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