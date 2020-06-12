Украина требует от РФ освободить задержанного на границе с Крымом военного

30 мая РФ на админгранице с аннексированным Крымом захватила украинского военного Евгения Добринского. Представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк призвал Россию освободить его.

На фото – арестованный боец ВСУ Евгений Добринский, которого потребовал освободить представитель Украины в ОБСЕ Скриншот: РИА Новости Крым / YouTube

11 июня представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания постоянного совета этой организации потребовал от РФ освободить украинского военного Евгения Добринского, которого взяли под стражу в аннексированном Крыму. Соответствующее заявление разместили на сайте постоянного представительства Украины в ОБСЕ.

“30 мая украинский военнослужащий пропал без вести вблизи административной границы между материковой Украины и оккупированным Крымом. Как выяснилось позже, он был похищен российской спецслужбой, которая обвинила его в так называемом нарушении государственной границы. Мы требуем от российской стороны немедленно освободить его”, – заявил Цымбалюк.

Представитель Украины в ОБСЕ добавил, что РФ должна прекратить незаконную оккупацию Крыма, милитаризацию Черного и Азовского морей и остановить агрессию против Украины, в том числе путем вывода вооруженных формирований, боевиков и их техники с временно оккупированных территорий.

Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший солдат Добринский пропал утром 30 мая возле полуострова Чонгар в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы. Федеральная служба безопасности России подтвердила факт задержания Добринского 2 июня.

3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал Добринского на месяц. Украинского военного обвинили в незаконном переходе “границы” и хранении наркотических веществ.

8 июня Ислям Велиляев, адвокат арестованного в аннексированном Крыму украинского военнослужащего Евгения Добринского, подал апелляционную жалобу на решение подконтрольного России "Киевского райсуда" Симферополя о заключении его под стражу.