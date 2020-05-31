На админгранице с Крымом, вероятно, похитили украинского военного

В Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины сообщили, что 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.

В районе полуострова Чонгар, на административной границе с аннексированным Крымом, пропал украинский военнослужащий. В Военной службе порядка ВСУ подозревают, что его похитили.

"30 мая около 5.00 утра, в районе полуострова Чонгар, во время несения службы на наблюдательном посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений ВСУ. С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов", – говорится в сообщении службы на странице в Facebook.

Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно.

"По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", – сообщили в ВСП.

Принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего. Материалы о событии передали правоохранительным органам.