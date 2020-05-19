Похитили и пытали ветерана АТО. В Донецкой области задержали банду

По данным полиции, 21-летнего ветерана АТО похитили и пытали из-за отказа присоединиться к криминальной группировке.

В Покровске Донецкой области четверо злоумышленников похитили 21-летнего ветерана АТО на глазах его родных. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В полиции отмечают, что ранее представители криминалитета неоднократно пытались завербовать в уголовный круг мужчину, который был бойцом добровольческого батальона, а затем проходил службу на контракте в Вооруженных силах Украины, однако он отказывался.

По данным правоохранителей, 15 мая около 0.30 на мужчину напали. Его вывезли в неизвестном направлении, завязали скотчем руки, ноги и глаза. Ювелирные изделия мужчины похитители забрали себе, а самого бойца жестоко пытали около двух часов. Затем пленного вывезли в багажнике и выбросили возле места, где похитили.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, он находится в тяжелом состоянии, отметили в полиции.

Вскоре правоохранители установили причастных к нападению. Ими оказались неоднократно судимые жители Покровска, у некоторых – по пять-шесть судимостей. Один из участников группы – гражданин Азербайджана. Организатор преступления – 28-летний житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году.

Подозреваемым инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 187 (разбой), ст. 146 (похищение человека), ст. 127 (истязание). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.