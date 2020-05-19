Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Похитили и пытали ветерана АТО. В Донецкой области задержали банду

По данным полиции, 21-летнего ветерана АТО похитили и пытали из-за отказа присоединиться к криминальной группировке.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полицейские установили четырех причастных к похищению
Полицейские установили четырех причастных к похищению
Фото: Національна поліція України / Facebook

В Покровске Донецкой области четверо злоумышленников похитили 21-летнего ветерана АТО на глазах его родных. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В полиции отмечают, что ранее представители криминалитета неоднократно пытались завербовать в уголовный круг мужчину, который был бойцом добровольческого батальона, а затем проходил службу на контракте в Вооруженных силах Украины, однако он отказывался.

По данным правоохранителей, 15 мая около 0.30 на мужчину напали. Его вывезли в неизвестном направлении, завязали скотчем руки, ноги и глаза. Ювелирные изделия мужчины похитители забрали себе, а самого бойца жестоко пытали около двух часов. Затем пленного вывезли в багажнике и выбросили возле места, где похитили.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, он находится в тяжелом состоянии, отметили в полиции.

Вскоре правоохранители установили причастных к нападению. Ими оказались неоднократно судимые жители Покровска, у некоторых – по пять-шесть судимостей. Один из участников группы – гражданин Азербайджана. Организатор преступления – 28-летний житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году.

Подозреваемым инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 187 (разбой), ст. 146 (похищение человека), ст. 127 (истязание). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: Донецкая область, полиция, похищение, ветераны, пытки, Покровск
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS