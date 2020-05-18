В Киевской области задержали военных, которые вывезли из воинской части 60 тонн горючего на 1,3 млн грн – Нацполиция

Злоумышленники сбывали украденное из воинской части горючее на автозаправочных станциях, сообщили в Нацполиции.

В Киевской области задержали военных, которые, по данным следствия, вывезли из воинской части 60 тонн горючего. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в группу злоумышленников входило шесть граждан, в частности – заместитель командира и начальник службы обеспечения воинской части, которая дислоцируется в Киевской области, а также четверо гражданских лиц. Вывезенные из воинской части нефтепродукты они сбывали на автозаправочных станциях Васильковского и Белоцерковского районов.

По сведениям полиции, только за период с марта по май 2020 года задокументирован вывоз злоумышленниками горючего на 1,3 млн грн. По предварительным данным правоохранителей, на протяжении последних двух лет участники преступной группы присвоили военного имущества на общую сумму более 10 млн грн.

15 мая оперативники управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции и следователи территориального управления Госбюро расследований задержали заместителя командира воинской части, начальника службы обеспечения и еще одного их сообщника. В это же время в Одессе был задержан организатор группировки. В ходе обыска у него изъяли более $50 тыс. Помимо этого, правоохранители изъяли 15 тонн горючего, незаконно вывезенного с территории воинской части.

Организатору и трем участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 189 (вымогательство) и ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.