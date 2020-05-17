В Варшаве предприниматели требовали разрешить им работать, полиция применила газ. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
16 мая польские предприниматели собрались на акцию в Варшаве, требуя снять все ограничения на деятельность бизнеса, введенные в связи с эпидемией коронавируса.
Как сообщает Polsat News
, власти столицы не согласовали акцию, поскольку все массовые собрания на период карантина запрещены. Митингующие отказались расходиться и вступили в стычки с полицейскими, после этого правоохранители применили слезоточивый газ. 380 человек задержаны, в отношении 150 из них составлены протоколы об административном нарушении, за которое предусмотрен штраф, отметил телеканал
.