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В Варшаве предприниматели требовали разрешить им работать, полиция применила газ. Фоторепортаж

17 мая, 2020 17.20
16 мая польские предприниматели собрались на акцию в Варшаве, требуя снять все ограничения на деятельность бизнеса, введенные в связи с эпидемией коронавируса. Как сообщает Polsat News, власти столицы не согласовали акцию, поскольку все массовые собрания на период карантина запрещены. Митингующие отказались расходиться и вступили в стычки с полицейскими, после этого правоохранители применили слезоточивый газ. 380 человек задержаны, в отношении 150 из них составлены протоколы об административном нарушении, за которое предусмотрен штраф, отметил телеканал.
Теги: полиция, штраф, запрет, Варшава, карантин, предприниматели, демонстрация
 

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