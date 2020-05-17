В Варшаве предприниматели требовали разрешить им работать, полиция применила газ. Фоторепортаж

7 мая, 2020 14.23

Президентские выборы были запланированы на 10 мая, но из-за вспышки коронавирусной инфекции их решили отложить (новая дата пока не назначена). На пост главы государства претендует 10 кандидатов, в том числе действующий президент Анджей Дуда.