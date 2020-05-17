В Мариуполе силовики провели оперативно-профилактическую отработку территории. Фоторепортаж
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua
В Мариуполе Донецкой области 160 полицейских и военнослужащих провели комплексную отработку левобережной части города.
16 мая в полиции сообщили
, что мероприятие проводилось "с целью стабилизации оперативной обстановки, предупреждения и раскрытия тяжких преступлений и обеспечения охраны публичной безопасности и порядка". Правоохранители, в частности, отчитались о задержании четырех человек, которых разыскивали по делам об имущественных преступлениях и незаконном обороте наркотиков, и пятерых, у которых нашли наркотики. В ходе проверки изъяли 11 единиц охотничьего оружия, хранившегося незаконно, рассказали в полиции.