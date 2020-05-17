Клуб читателей
ГОРДОН
 
События

В Мариуполе силовики провели оперативно-профилактическую отработку территории. Фоторепортаж

17 мая, 2020 22.20
В Мариуполе Донецкой области 160 полицейских и военнослужащих провели комплексную отработку левобережной части города. 16 мая в полиции сообщили, что мероприятие проводилось "с целью стабилизации оперативной обстановки, предупреждения и раскрытия тяжких преступлений и обеспечения охраны публичной безопасности и порядка". Правоохранители, в частности, отчитались о задержании четырех человек, которых разыскивали по делам об имущественных преступлениях и незаконном обороте наркотиков, и пятерых, у которых нашли наркотики. В ходе проверки изъяли 11 единиц охотничьего оружия, хранившегося незаконно, рассказали в полиции.
Теги: оружие, Донецкая область, полиция, наркотики, розыск, Мариуполь, правоохранители, задержание, военнослужащий, полицейский, силовики
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Полиция отметила, что дом-интернат охраняется
КИЕВ, ОБРАЗ ЖИЗНИ
После выявления очага COVID-19 в доме-интернате в Киеве полиция открыла уголовное производство
15 мая, 2020 20.00
После выявления в доме-интернате для девочек в Киеве больных коронавирусной инфекцией уголовное производство открыли по статье о нарушении санитарных норм и правил, отметили в полиции.
11 мая стало известно о создании Telegram-бота UA Baza, который предоставлял личные данные украинцев
ОБЩЕСТВО
В сеть попала база данных украинцев, полиция открыла производство
13 мая, 2020 10.10
Украинские правоохранители прекратили работу Telegram-бота, который предоставлял персональную информацию украинцев.
Полиция оцепила ресторан и вела переговоры с захватчиком
ПРОИСШЕСТВИЯ
Во Львове мужчина угрожал взорвать гранату в ресторане, полиция три часа вела с ним переговоры
13 мая, 2020 00.02
27-летний львовянин захватил ресторан в предместье Львова и заявил, что взорвет гранату. После того, как злоумышленник сдался властям, боеприпасов при нем не нашли.
Бессрочный митинг на Банковой длится более 60 дней
ПОЛИТИКА, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Возле Офиса президента подожгли шину, полиция задержала активиста
12 мая, 2020 17.08
Участники бессрочной акции против капитуляции возле Офиса президента подожгли велосипедную шину, а затем вступили в стычки с полицейскими.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников G
Алеся БАЦМАН
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр G
Алеся БАЦМАН
  Продюсер Лев: Брак Япончика с Ириной Олой не был фиктивным
  Продюсер Лев: Брак Япончика с Ириной Олой не был фиктивным G
Дмитрий ГОРДОН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS