"Суд" Симферополя арестовал на два месяца украинского десантника

Военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского, задержанного на границе с Крымом 30 мая, арестовали на 30 суток – до 1 июля 2020 года.

Добринскому определили меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток Фото: depositphotos.com

"Киевский районный суд" Симферополя арестовал на два месяца украинского военнослужащего Евгения Добринского, которого 30 мая задержала ФСБ России, сообщает "Крым.Реалии".

"Судья" Валентина Камынина избрала в отношении Добринского меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток – до 1 июля 2020 года.

Российские спецслужбы утверждают, что украинский военнослужащий Евгений Добринский, который 30 мая пропал на административной границе с оккупированным Крымом, якобы "незаконно пересек границу РФ", находился в состоянии алкогольного опьянения, а при себе имел наркотики.

В Военной службе правопорядка ВСУ сообщили, что 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ заявило, что информация об алкогольном опьянении Добринского является фейком.

Посольство США в Киеве выразило обеспокоенность сообщениями СМИ о задержании военнослужащего ВСУ российскими гражданами на территории Украины.