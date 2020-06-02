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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В ФСБ РФ подтвердили факт задержания украинского военного на границе с Крымом

Российские спецслужбы утверждают, что украинский военнослужащий Евгений Добринский, который 30 мая пропал на административной границе с оккупированным Крымом, незаконно пересек границу РФ, находился в состоянии алкогольного опьянения, а при себе имел наркотики.

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Добринский пропал 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом
Добринский пропал 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом
Фото: cfts.org.ua

В РФ подтвердили факт задержания украинского военнослужащего Евгения Добринского, который 30 мая пропал на административной границе с оккупированным Крымом.

"Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении пресс-службы ФСБ России.

Там отметили, что "нарушитель" – военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Евгений, 1992 года рождения.

"В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу", – отметили в ФСБ.

Российские правоохранители открыли в отношении Добринского уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России "незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации". Санкция статьи – штраф в размере до 200 тыс. рублей (около 70 тыс. грн.) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В Военной службе правопорядка ВСУ сообщили, что 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отметил, что Добринский был похищен на наблюдательном пункте возле железнодорожного моста на линии контроля с Крымом и сейчас находится на оккупированной Россией территории в Крыму. "Вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует", – подчеркнул главред "Цензор.НЕТ".

Представитель Десантно-штурмовых войск ВСУ Валентин Шевченко заявил, что оружие и амуниция Добринского в наличии.

Теги: Россия, Крым, Украина, наркотики, ФСБ, граница, алкоголь, Чонгар, ВСУ, задержание, военнослужащий, уголовное дело
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