Бутусов о похищении украинского военного на Чонгаре: Часовой на передовом посту был без оружия

Через несколько часов после исчезновения украинского военного Евгения Добринского с места несения службы на административной границе с аннексированным Крымом в его батальон звонили представители российских спецслужб и выясняли личные данные военного. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что похищенный на админгранице с аннексированным Крымом украинский военный Евгений Добринский находился на передовом посту без оружия.

"Около 5.00 30 мая в наблюдательном пункте "Берлога" близ железнодорожного моста на линии контроля с Крымом был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. Он находится на оккупированной Россией территории в Крыму. Вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует. Наблюдательный пункт "Берлога" находится на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, "Берлога" находится на передовой. В эту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия. Его увели безоружным", – написал Бутусов на своей странице в Facebook.

По данным журналиста, примерно в 10.00 представитель российских спецслужб звонил в батальон и уточнял личные данные солдата.

"Очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ", – подчеркнул Бутусов.

По его словам, очевидно "грубейшее" нарушение в организации службы.

"И было бы ошибкой, если бы вся ответственность была возложена только на командира роты, из состава которой похищенный солдат. И было бы ошибкой считать, что только наказаниями такие позорные провалы можно исправить. Часовой на передовом посту без оружия! Необходима объективная оценка боеготовности и боеспособности армии. Насколько бодрые рапорты соответствуют реальному положению дел в большинстве частей? К этому есть немало вопросов. Но более детально об этом скажем, когда Добринского удастся освободить", – сказал журналист.

По его данным, военное командование направило приказ усилить несение караульной службы в данном районе, для дежурства на постах направлять не менее двух военнослужащих, доклады получать каждый час, в случае отсутствия связи с постом немедленно направлять для проверки резервную группу.

"Очевидно, в ближайшее время противник будет использовать нашего солдата в своей пропаганде. Что ж, это результат наших ошибок и не решаемых системных проблем. За слабости на войне всегда бьют", – добавил Бутусов.

В Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины сообщили, что 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.