Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Бутусов о похищении украинского военного на Чонгаре: Часовой на передовом посту был без оружия

Через несколько часов после исчезновения украинского военного Евгения Добринского с места несения службы на административной границе с аннексированным Крымом в его батальон звонили представители российских спецслужб и выясняли личные данные военного. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинского военного похитили рано утром 30 мая
Украинского военного похитили рано утром 30 мая
Фото: mtu.gov.ua

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что похищенный на админгранице с аннексированным Крымом украинский военный Евгений Добринский находился на передовом посту без оружия. 

"Около 5.00 30 мая в наблюдательном пункте "Берлога" близ железнодорожного моста на линии контроля с Крымом был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. Он находится на оккупированной Россией территории в Крыму. Вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует. Наблюдательный пункт "Берлога" находится на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, "Берлога" находится на передовой. В эту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия. Его увели безоружным", – написал Бутусов на своей странице в Facebook.

По данным журналиста, примерно в 10.00 представитель российских спецслужб звонил в батальон и уточнял личные данные солдата.

"Очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ", – подчеркнул Бутусов.

По его словам, очевидно "грубейшее" нарушение в организации службы.

"И было бы ошибкой, если бы вся ответственность была возложена только на командира роты, из состава которой похищенный солдат. И было бы ошибкой считать, что только наказаниями такие позорные провалы можно исправить. Часовой на передовом посту без оружия! Необходима объективная оценка боеготовности и боеспособности армии. Насколько бодрые рапорты соответствуют реальному положению дел в большинстве частей? К этому есть немало вопросов. Но более детально об этом скажем, когда Добринского удастся освободить", – сказал журналист.

По его данным, военное командование направило приказ усилить несение караульной службы в данном районе, для дежурства на постах направлять не менее двух военнослужащих, доклады получать каждый час, в случае отсутствия связи с постом немедленно направлять для проверки резервную группу.

"Очевидно, в ближайшее время противник будет использовать нашего солдата в своей пропаганде. Что ж, это результат наших ошибок и не решаемых системных проблем. За слабости на войне всегда бьют", – добавил Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4103295596377372

В Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины сообщили, что 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.

Теги: Россия, Крым, Украина, оружие, военные, граница, похищение, Юрий Бутусов, украинский военный, исчезновение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS