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ФСБ РФ опубликовала кадры задержания и допроса украинского десантника. Видео

Федеральная служба безопасности России показала видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован процесс задержания украинского военнослужащего Евгения Добринского на админгранице с аннексированным Россией Крымом. Видео опубликовало в YouTube агентство "РИА Новости Крым". На кадрах видно, что Добринский идет вдоль железной дороги, размахивая руками. В какой-то момент к нему подходят люди в форме и с оружием (судя по всему, российские пограничники) и задерживают. Военнослужащего уводят под руку, сопротивление он не оказывает. На допросе, фрагмент которого опубликовала ФСБ, Добринский сказал, что дамбу через залив Сиваш он перешел добровольно. По словам военнослужащего, он находился "немного в состоянии алкогольного опьянения", у него при себе был пакет "с какими-то наркотическими средствами". "Вроде как трава конопля, мне ее дали местные, с которыми я выпивал", – сказал Добринский.

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Добринский во время допроса заявил, что дамбу через залив Сиваш перешел добровольно
Добринский во время допроса заявил, что дамбу через залив Сиваш перешел добровольно
Скриншот: РИА Новости Крым / YouTube

Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший солдат Евгений Добринский пропал утром 30 мая возле полуострова Чонгар в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы, сообщили в Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины. 

Начальник пресс-службы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Валентин Шевченко рассказал, что место, где предположительно похитили Добринского, находится примерно в 1 км от Крыма. Вместе с ним службу несли еще несколько украинских военных.

Федеральная служба безопасности России подтвердила факт задержания Добринского 2 июня. Оккупационные власти заявили, что военнослужащий был задержан якобы за незаконное пересечение границы, против него открыли уголовное дело. Десантник, утверждают в ФСБ, был в состоянии алкогольного опьянения, а при себе имел "вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим".

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ заявило, что информация об алкогольном опьянении Добринского является фейком. "На видео он выглядит подавленным, говорит заранее подготовленный текст. Не исключено, что находится под действием спецпрепаратов", – предположили в ВСУ.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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Видео: РИА Новости Крым / YouTube
Теги: Крым, Херсонская область, допрос, задержание, Евгений Добринский
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