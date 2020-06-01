В Херсонской ОГА уверены, что у исчезнувшего на "Чонгаре" украинского военного не было причин для дезертирства

Украинский военный, исчезнувший на посте "Чонгар" на границе с Крымом, не имел причин покидать место несения службы. Об этом 31 мая заявил в Facebook глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.
"Ситуация с ночным исчезновением военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, который нес службу на наблюдательном посту, который расположен вблизи села Чонгар Херсонской области, выясняется. Предварительно известно, что военнослужащий не имел причин покидать место несения службы", – написал он.
Он добавил, что все соответствующие службы работают, чтобы как можно оперативнее установить причины и обстоятельства происшествия.
В Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины сообщили, что 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.
Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что похищенный военный Евгений Добринский находился на передовом посту без оружия.