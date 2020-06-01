В Херсонской ОГА уверены, что у исчезнувшего на "Чонгаре" украинского военного не было причин для дезертирства

30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев заверил, что соответствующие службы расследуют инцидент.

По данным СМИ, исчезнувший военный находился на передовом посту без оружия Фото: depositphotos.com

Украинский военный, исчезнувший на посте "Чонгар" на границе с Крымом, не имел причин покидать место несения службы. Об этом 31 мая заявил в Facebook глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

"Ситуация с ночным исчезновением военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, который нес службу на наблюдательном посту, который расположен вблизи села Чонгар Херсонской области, выясняется. Предварительно известно, что военнослужащий не имел причин покидать место несения службы", – написал он.

Он добавил, что все соответствующие службы работают, чтобы как можно оперативнее установить причины и обстоятельства происшествия.

В Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины сообщили, что 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.