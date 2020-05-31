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"Начинаем ломать коррупционные схемы". Глава Закарпатской ОГА прокомментировал ситуацию на пункте пропуска "Тиса"

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что конфликт на пограничном пункте пропуска "Тиса" связан с нежеланием растаможивать товар, который ввозится в страну под видом посылок.

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Инцидент произошел на пункте пропуска "Тиса"
Инцидент произошел на пункте пропуска "Тиса"
Фото: carpathia.gov.ua

Конфликт, который возник 31 мая между пограничниками и водителями микроавтобусов в пункте пропуска "Тиса" на границе Украины и Венгрии, связан с коррупционными схемами.

Об этом заявил председатель Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Петров, сообщает сайт облгосадминистрации.

Чиновник объяснил, что 27 мая он поручил правоохранителям "усилить контроль за перемещением так называемых бусиков, автоперевозчиков, которые через пункт пропуска "Захонь" – "Чоп" прибывают на территорию Украины.

"У таможенного поста была выставлена мобильная группа, которая контролировала законность декларирования, таможенное оформление товаров. Конечно, это создало определенные риски для представителей таможенных органов, которые приостановили пропуск без оформления, из-за чего создалось общественное сопротивление, в частности, тех лиц, которые не хотят ни при каких обстоятельствах декларировать товарную группу, которую они перевозят, и не хотят платить предусмотренным законом способом таможенные платежи в государственный бюджет", – рассказал Петров.

По его словам, ситуация на "Тисе" связана с необходимостью "декларирования товарных групп, которые перевозились так называемыми итальянскими бусами".

"Это товары, которые приобрели наши соотечественники в Италии и направляют в Украину под видом так называемых частных посылок. Измельчая крупную партию товара и перевозя его под видом посылок, платя определенную мзду, удавалось избегать официальных платежей. Деньги попадали в карманы коррупционеров, а не в бюджет. Как мне докладывали руководители правоохранительных органов, схема заработала со снятия карантинного ограничения", – отметил Петров.

Он объяснил, что масштаб и объем уклонения от уплаты таможенных платежей "действительно впечатляет". Глава ОГА подчеркнул, что при назначении его на должность президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заняться вопросом уплаты таможенных платежей.

"За эти средства мы сможем заполнять бюджет, строить школы, садики, дороги, которыми пользуемся мы все. Перевозчики, которые хотят транспортировать посылки, должны официально оформить этот вид деятельности. Я готов им в этом способствовать. Мы начинаем ломать коррупционные схемы. Платежи должны быть официальными и прозрачными", – заявил Петров.

С утра 31 мая пункт пропуска "Тиса" на границе Украины и Венгрии заблокировали водители микроавтобусов, они вступили в конфликт с пограничниками, вспыхнула драка. Протестующие также столкнули в кювет машину пограничников.

Теги: коррупция, граница, таможня, пограничники, деньги, Закарпатская ОГА, Закарпатская область, конфликт, Алексей Петров
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