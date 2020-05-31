Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Недовольные водители заблокировали пункт пропуска на границе Украины и Венгрии, произошла драка с пограничниками

Водители микроавтобусов устроили акцию протеста на пункте пропуска "Тиса". По данным журналиста Виталия Глаголы, протестующие отказались от растаможивания товаров по новым тарифам. На место конфликта вылетел глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С утра 31 мая проезд через пункт пропуска на венгерской границе был невозможен
С утра 31 мая проезд через пункт пропуска на венгерской границе был невозможен
Фото: dpsu.gov.ua

С утра 31 мая пункт пропуска "Тиса" на границе Украины и Венгрии заблокировали водители микроавтобусов, они вступили в конфликт с пограничниками, вспыхнула драка.

Как сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), осуществление пропускных операций невозможно.

"Водители транспортных средств сделали невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, поскольку они пытаются оказать давление на контрольные службы. Для недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины", – сказано в пресс-релизе.

Журналист Виталий Глагола написал в Telegram, что въезд и выезд с "Тисы" перекрыли около 50 микроавтобусов, которые везут посылки от украинцев, работающих в Италии. Водители отказываются растаможивать груз.

"Предыстория такова: раньше водители микроавтобусов с посылками платили за то, чтобы въехать без растаможки на территорию Украины €500 с микроавтобуса, а сейчас от них требуют растаможить содержимое по цене €1 за кг, а те отказываются. С венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров", – сообщил Глагола.

Протестующие столкнули машину пограничников в кювет.

НВ сообщает, что произошла драка водителей с пограничниками, эту информацию изданию подтвердил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он высказал иную версию начала конфликта: "Таможенники обнаружили нарушения в плане оформления. Это затянуло процесс прохождения таможенной процедуры. Из-за этого скопилось значительное количество микроавтобусов, которые ехали в Украину. В ответ на это водители заблокировали пункт пропуска на въезд-выезд".

По информации НВ, перевозчики несколько раз в неделю выполняют мелкую доставку из Европы и наоборот. Например, когда родственники из Италии присылают в Украину потребительские товары. Водители заявили, что не намерены покидать место конфликта или принимать условия украинской таможни.

На место конфликта вылетел глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

Теги: Украина, автомобили, драка, Италия, протесты, Венгрия, граница, Госпогранслужба, таможня, тарифы, пограничники, очередь, конфликт, Сергей Дейнеко, Андрей Демченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS