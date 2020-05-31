Недовольные водители заблокировали пункт пропуска на границе Украины и Венгрии, произошла драка с пограничниками

Водители микроавтобусов устроили акцию протеста на пункте пропуска "Тиса". По данным журналиста Виталия Глаголы, протестующие отказались от растаможивания товаров по новым тарифам. На место конфликта вылетел глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

С утра 31 мая проезд через пункт пропуска на венгерской границе был невозможен Фото: dpsu.gov.ua

С утра 31 мая пункт пропуска "Тиса" на границе Украины и Венгрии заблокировали водители микроавтобусов, они вступили в конфликт с пограничниками, вспыхнула драка.

Как сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), осуществление пропускных операций невозможно.

"Водители транспортных средств сделали невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, поскольку они пытаются оказать давление на контрольные службы. Для недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины", – сказано в пресс-релизе.

Журналист Виталий Глагола написал в Telegram, что въезд и выезд с "Тисы" перекрыли около 50 микроавтобусов, которые везут посылки от украинцев, работающих в Италии. Водители отказываются растаможивать груз.

"Предыстория такова: раньше водители микроавтобусов с посылками платили за то, чтобы въехать без растаможки на территорию Украины €500 с микроавтобуса, а сейчас от них требуют растаможить содержимое по цене €1 за кг, а те отказываются. С венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров", – сообщил Глагола.

Протестующие столкнули машину пограничников в кювет.

НВ сообщает, что произошла драка водителей с пограничниками, эту информацию изданию подтвердил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он высказал иную версию начала конфликта: "Таможенники обнаружили нарушения в плане оформления. Это затянуло процесс прохождения таможенной процедуры. Из-за этого скопилось значительное количество микроавтобусов, которые ехали в Украину. В ответ на это водители заблокировали пункт пропуска на въезд-выезд".

По информации НВ, перевозчики несколько раз в неделю выполняют мелкую доставку из Европы и наоборот. Например, когда родственники из Италии присылают в Украину потребительские товары. Водители заявили, что не намерены покидать место конфликта или принимать условия украинской таможни.

На место конфликта вылетел глава ГПСУ Сергей Дейнеко.