Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Украине возобновили работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой – Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины проинформировала сопредельные страны о возобновлении работы пунктов пропуска, сообщает пресс-служба ведомства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска
С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска
Фото: depositphotos.com

В полночь с 28-го на 29 мая с украинской стороны возобновили работу 66 пунктов пропуска на границе со странами Европейского союза и Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Также в ведомстве отметили, что утром восстановлена работа четырех автомобильных и двух железнодорожных пунктов пропуска на украинско-молдавской границе.

Госпогранслужба Украины проинформировала сопредельные страны о возобновлении работы своих пунктов пропуска.

Как уточнили в пограничной службе, полноценное восстановление пропуска на этих направлениях станет возможным, когда соседние государства откроют пункты пропуска со своей стороны.

С 7 апреля государственную границу Украины можно было пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска.

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

Кабинет Министров Украины продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

Теги: Украина, Молдова, эпидемия, Госпогранслужба, карантин, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!
Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!
  "Энергично и одновременно медленно". Alyosha выпустила ремикс песни "Планети". Аудио
  "Энергично и одновременно медленно". Alyosha выпустила ремикс песни "Планети". Аудио
  "Набульбенились так, что шли пешком". Полякова и Мейхер рассказали, как пили пиво у Кузьмы
  "Набульбенились так, что шли пешком". Полякова и Мейхер рассказали, как пили пиво у Кузьмы
  Ефросинина о Фреймут: Мне не интересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть
  Ефросинина о Фреймут: Мне не интересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS