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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики за сутки трижды обстреляли позиции украинских военных

31 мая представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливали позиции украинских военных вблизи Новотроицкого, Водяного и Орехово.

После полуночи боевики вели обстрелы в районе Гнутово
После полуночи боевики вели обстрелы в районе Гнутово
Фото: ЕРА

В прошедшие сутки боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных не было. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь вблизи Новотроицкого и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – на подступах к Орехово.

"Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживания вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность. По данным разведки, 31 мая украинские защитники уничтожили одного и ранили двух оккупантов", – говорится в сообщении.

После полуночи боевики вели обстрелы в районе Гнутово. Без потерь с украинской стороны.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/867316647094286

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.

Теги: Донбасс, военные, боевики, Орехово, Гнутово, Водяное, обстрелы, Новотроицкое, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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