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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские врачи на камеру заявили, что забирали раненых военных с территории Украины, но им за это не заплатили

В сети обнародовали видео, которое было снято в российском городе Гуково в Ростовской области. Медики города рассказывают, что пять лет назад им якобы обещали заплатить "боевые" за выезды в Украину, когда они вывозили в РФ и оказывали первую медицинскую помощь раненным на войне на Донбассе военным.

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Видео обнародовано 28 мая
Видео обнародовано 28 мая
Скриншот: Достояние Отечества Народ / YouTube

Российские врачи на камеру признали, что принимали участие в боевых действиях на Востоке Украины. Они требуют от властей обещанные за это выплаты. Видео обнародовано 28 мая на YouTube-канале "Достояние Отечества Народ".

Видео было снято в российском городе Гуково в Ростовской области. Медики города устроили пикет, на котором вначале требовали в администрации города надбавок за лечение пациентов с коронавирусом.

Затем они стали рассказывать, что претензии у них есть и к правительству РФ. Пять лет назад им якобы обещали заплатить за выезды в Украину и тоже не заплатили.

"Отдельный разговор относительно Украины. С 2014 года нам обещали выплатить деньги, "боевые". "Боевые" пропали. "Боевые" – это мы вывозили раненых с территории Украины под бомбежками... "Боевые" не получили не только "скорые", но и врачи, что шили их", – сказал один из врачей.

"Просто нам потом запретили об этом говорить", – добавила еще одна участница пикета.

ВИДЕО
Видео: Достояние Отечества Народ / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, раненые, медики, выплаты, война на Донбассе, врачи
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