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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции украинских военных

30 мая не было потерь в рядах украинских военных на Донбассе, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли
С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, без потерь в рядах украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы неподалеку Авдеевки. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Орехово и хутора Вольный.

"Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. По данным разведки, 30 мая наши воины ранили двух оккупантов", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/866586023834015

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.

Теги: Донбасс, военные, разведка, боевики, Авдеевка, Орехово, обстрелы, война на Донбассе, операция Объединенных сил, Хутор Вольный
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